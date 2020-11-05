В Украине введут новый показатель для "красной" зоны

В Украине намерены ввести новый показатель для "красной" зоны карантина, связанный с количеством положительных тестов на COVID-19.

Об этом на брифинге в четверг, 5 ноября, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме показателя 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень, и на этой территории число тестирования положительных результатов превышает 20% всех протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять убирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень", – пояснил чиновник.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине этот показатель составляет 19%. Однако есть регионы, где уровень 42%.

Кроме того, в "красных" зонах могут разрешить работу магазинов только в определенное время – с 7:00 до 20:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.