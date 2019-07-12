В Украине введут новую награду для Героев войны: кому и за что ее дадут

В Министерстве обороны Украины предложили ввести новую награду для защитников, которые получили ранения в ходе боевых действий.

Об этом рассказал офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины майор Сергей Мисюра, сообщает "Армия Inform".

"Наше управление внедряет новую систему военной символики. Первый эскиз – медаль за ранение "За жертву крови в боях за свободу Украины". Это аналог американской военной награды "Пурпурное сердце". Новая награда наследует дизайн и название медали, установленной еще в 1980 году Президиумом УНР. Сейчас награда – на утверждении в Офисе президента Украины", – отметил он.

Медаль, которую будут получать раненые Герои "Армия Inform"

Известно, что медаль будет иметь круглую форму. На ней изобразят трезубец, терновый венок и перекрещенные мечи на аверсе. Количество ранений и их степень тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначат белой или серебряной ветвью, тяжелые – золотой и желтой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Верховная Рада Украины приняла закон о введении ответственности за незаконное ношение военной формы со знаками отличия и надругательство над местами захоронений украинских защитников. Законопроект №9217 поддержали 235 нардепов.

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