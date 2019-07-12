Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

В Украине введут новую награду для Героев войны: кому и за что ее дадут

1.9т Читать материал на украинском

В Министерстве обороны Украины предложили ввести новую награду для защитников, которые получили ранения в ходе боевых действий.

Об этом рассказал офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины майор Сергей Мисюра, сообщает "Армия Inform".

"Наше управление внедряет новую систему военной символики. Первый эскиз – медаль за ранение "За жертву крови в боях за свободу Украины". Это аналог американской военной награды "Пурпурное сердце". Новая награда наследует дизайн и название медали, установленной еще в 1980 году Президиумом УНР. Сейчас награда – на утверждении в Офисе президента Украины", – отметил он.

Новости
"Сделал вдох – пора жениться": история спасения раненого бойца ВСУ получила продолжение
Медаль, которую будут получать раненые Герои

Медаль, которую будут получать раненые Герои

"Армия Inform"

Известно, что медаль будет иметь круглую форму. На ней изобразят трезубец, терновый венок и перекрещенные мечи на аверсе. Количество ранений и их степень тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке. Легкие ранения обозначат белой или серебряной ветвью, тяжелые – золотой и желтой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Верховная Рада Украины приняла закон о введении ответственности за незаконное ношение военной формы со знаками отличия и надругательство над местами захоронений украинских защитников. Законопроект №9217 поддержали 235 нардепов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
56
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Сразу посмертно этим тварям вручайте)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel