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14 февраля • обновлено в 07:34
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В Украине введут электронный паспорт: как он будет выглядеть

1.5т
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В Украине представили несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.

Варианты интерфейса на своей странице в Facebook опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он предложил украинцам выбрать один из предложенных.

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"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – сообщил Федоров.

В Украине введут электронный паспорт: как он будет выглядеть

Главными данными паспорта он назвал ФИО, фото и номер документа. Остальные данные было предложено скрыть. Паспорт можно будет проверить по QR-коду.

"Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут электронные военные билеты. Реализовать проект намерены уже в 2020 году. Это будет карта со штрих-кодом.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Михаил Федоров
Место
Украина
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Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
Здорово,чувствуется цеевропа. Особенно пенсионерам из глубинки понравится. Тильки, толчки в Польще, по электронному безвизу мыть не поедешь (
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
он будет выглядеть так-https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk
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