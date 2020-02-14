В Украине введут электронный паспорт: как он будет выглядеть

В Украине представили несколько вариантов дизайна электронного паспорта гражданина для смартфона.

Варианты интерфейса на своей странице в Facebook опубликовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он предложил украинцам выбрать один из предложенных.

"С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", – сообщил Федоров.

Главными данными паспорта он назвал ФИО, фото и номер документа. Остальные данные было предложено скрыть. Паспорт можно будет проверить по QR-коду.

"Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут электронные военные билеты. Реализовать проект намерены уже в 2020 году. Это будет карта со штрих-кодом.

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