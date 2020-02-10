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10 февраля • обновлено в 18:49
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В Украине введут электронные военные билеты: что это значит

9.5т
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В Украине введут электронные военные билеты. Реализовать проект намерены уже в 2020 году. Это будет карта со штрих-кодом.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк "Радио Свобода". Он добавил, что билеты введут в рамках проекта автоматизации под названием "Пласт".

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"В этом году он уже будет. Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму. У нас вообще целый ряд направлений именно по электронному документообороту. Этот проект стоит внутри. Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время", – отметил Загороднюк.

Он предположил, что процесс перехода займет около года.

"Билет может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе. Мы представляем этот проект уже в феврале", – уточнил министр.

Андрей Загороднюк раскрыл детали

Андрей Загороднюк раскрыл детали

УНИАН

В планах ведомства – оцифровать весь воинский учет.

"Потому что у нас есть база данных офицерского состава, мы формируем базу всех военнослужащих, солдат и сержантов, но еще будет база всех военнообязанных. Это миллионы людей. Конечно, на это уйдет время. Мы сотрудничаем с Кабмином, с их цифровыми программами", – отметил Загороднюк.

По его словам, важные бумаги можно будет получать в электронном виде, не приходя в военкомат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
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Комментарии
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Вот это уже точно пошли настоящие реформы в армии - боеготовность армии возрастет в разы и врага теперь погонят с окупированных территорий как пить дать. Бл..дь, каких же клоунов понабирали. Просто мрак.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Panchenko Anatoliy, зато со штрих-кодом, легче торговать, понимать надо
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А навіщо вам електронні військові квитки, якщо ви, як за часів Юща чи Банюка, збираєтесь припинити строкову військову службу?!((((((((
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Всем украинцам предпризывного возраста в верхнее утолщение шеи будет вставлен чип на транзисторах (сказывается отсталось украинской экономики) но вы украинцы не бойтесь - кастрюля на 100% экранирует этот чип ...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ильич Владимир, ты лучше фанеркой своё рваное днище прикрой, раз тряпки ишаков только соблазняют.
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