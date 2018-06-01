В Украине введут экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство

Украина введет сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство.

В частности, это предусмотрено государственной программой на 2018-2028 годы о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни, которая определена в указе президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины".

Текст указа был обнародован на сайте главы Украинского государства в пятницу, 1 июня.

Согласно документу, десятилетняя государственная программа будет, в частности, предусматривать такие мероприятия, как "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Напомним, ранее Порошенко принял решение по лишению крымчан гражданства Украины.