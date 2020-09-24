В Украине второй ребенок умер от коронавируса

За минувшие сутки, 23 сентября, в Украине от коронавируса скончался один ребенок.

Это стало вторым случаем смерти среди детей в стране за все время эпидемии, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава Минздрава добавил, что в Украине также установлен рекорд по количеству пациентов, которые полностью побороли COVID-19. Из больниц выписали 1788 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве ряд врачей отказался принимать в больнице и ехать на вызов к 4-летнему ребенку с коронавирусом, состояние которого ухудшилось во время лечения дома. Об этом рассказала его мать.