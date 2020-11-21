В Украине второй раз начался карантин выходного дня: перечень запретов и что разрешено

В Украине в субботу, 21 ноября, от 00:00 начал во второй раз действовать карантин выходного дня. Он продлится до полуночи понедельника, 23 ноября.

Соответствующее решение, как известно, Кабинет министров принял еще 11 ноября. Усиленные ограничения для борьбы со стремительным распространением COVID-19 будут действовать как минимум до конца этого месяца.

OBOZREVATEL напоминает запреты в это время и места, посещать которые украинцам разрешено в субботу и воскресенье.

Так, 21-22 ноября, а также в следующие выходные полностью запрещен:

прием посетителей заведениями общественного питания (бары, рестораны, кафе) ;

работу ТРЦ и учреждений развлекательной деятельности;

торговое и бытовое обслуживание населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т. д.);

деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Барам, ресторанам и кафе в выходные в Украине запрещено принимать посетителей

При этом во время карантина выходного дня разрешаются:

услуги общественного питания с адресной доставкой заказов и заказов на вынос;

работа банков;

медицинская практика;

работа операторов почтовой связи;

работа общественного транспорта с ограниченным количеством пассажиров, в частности, в автобусах, трамваях, троллейбусах;

работа АЗС и станций по ремонту транспортных средств;

работа аптек, в частности ветаптек;

работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами, топливом, лекарствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами.

Магазинам, почте и другим учреждениям, которым разрешено работать на выходных, рекомендуется установить определенное время для обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью (с 10:00 до 12:00).

Церквям в городах и селах позволили не закрывать для посетителей двери на карантин, хотя службы в храмах могут проводить с участием не более 20 человек. В помещениях церквей посетители должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме этого, в выходные также будут действовать ограничения общегосударственного карантина. В будни же на всей территории страны введена "оранжевая" зона эпидемической опасности. За соблюдением правил карантина следят сотрудники Нацполиции, государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и комиссии, созданные местными властями.

Штраф за отсутствие масок

Как известно, с субботы, 21 ноября, в Украине вступил в силу закон о штрафах за пребывание в общественных заведениях в неправильно одетой маске или без нее. Это от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть сумма наказания составляет 170-255 гривен.

Так, админпротоколы будут составлять за пребывание без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот (в том числе изготовленных самостоятельно) в:

общественных зданиях и сооружениях,

общественном транспорте во время действия карантина.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, например, прийти в торговый центр и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

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