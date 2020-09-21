В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: что изменилось. Список

С понедельника, 21 сентября, в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook в пятницу, 18 сентября.

Так, город Киев остается в оранжевой зоне. Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы вышли из красной зоны.

В красную зону войдут:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В оранжевую зону:

Винница и Казатин Винницкой области;

город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;

город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатынский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ривненский район Ривненской области;

город Сумы Сумской области;

города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

В желтую зону:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовыжевский, Терейский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины изменил критерии установления зон адаптивного карантина в регионах. Теперь наивысший уровень ограничения для красной зоны будет вводится, если уровень заболеваемости в регионе более чем в пять раз превысит средний по Украине.

Критерии для карантинных зон в Украине.

Правила адаптивного карантина в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины собирается внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.