В Украине вступил в силу закон о "ворах в законе": что светит "авторитетам"

В Украине 27 июня вступил в силу Закон Украины №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.

Текст документа официально обнародовали на сайте Верховной Рады. Среди прочего он вводит в Уголовный кодекс понятие "вора в законе".

Кто такой "вор в законе"?

"Вором в законе" признается лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц, осуществляющих преступное влияние.

В то же время преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено "устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе".

Что ему грозит?

Согласно документу, пребывание лица в статусе "вор в законе" будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Создание преступной организации или руководство ею, или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, будут наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом, будут наказываться лишением свободы термином от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Обращение к "вору в законе" или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также законом предусмотрено, что организация проведения "сходки" представителей преступных организаций или преступных сообществ наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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