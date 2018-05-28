В Украине вспыхнул мощный лесной пожар

В понедельник, 28 мая, в Херсонской области вспыхнул мощный пожар в лесу.
Возгорание произошло около 13:30 вблизи села Раденск Алешковского района, его площадь составляет порядка 50 га, информирует областное управление ГСЧС.
При этом на 10 га пожар перешел в верховой. Его тушение осложняется из-за сильных порывов ветра.
К ликвидации пожара привлечены 116 человек и 36 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П ГСЧС и вертолет Ми-8, предоставленный Министерством обороны Украины.
Состоянием на 16:30 авиация осуществила три сброса воды, а именно - девять тонн.
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украине угрожают лесные пожары. Были названы самые опасные регионы.