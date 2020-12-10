Справки с негативным тестом на COVID-19 продают за 500 грн: как в Украине развернули большой "бизнес"

В Украине продают липовые справки об отрицательном тесте на коронавирус. Причем торгуют от имени известных частных лабораторий. Цена подделки от 500 до 1000 гривен. Дельцы не стесняются и рекламируют свои услуги в Интернете. А в полиции возмущенным владельцам медицинских центров отказывают в открытии дел.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Подъезжайте и забирайте через два часа"

В соцсетях можно найти страницы, на которых вовсю торгуют справками, подтверждающими, что ваш ПЦР-тест на коронавирус – отрицательный. С такой справкой, утверждают дельцы, вы можете легко пройти границу.

Так на страничке "Справка Ковид для выезда за границу" предлагают оформить "документ" очень быстро. Мы связались с ними под видом потенциального покупателя, который торопится на заработки в Польшу.

Мошенники рекламируются в соцсетях Facebook Справка Ковид для выезда за границу

"Вам когда на Польшу?" – поинтересовался продавец. "Как только будет справка о негативном тесте, то сразу садимся в бус и едем, чем быстрее, тем лучше", – ответили мы.

"Можем хоть сейчас, тысяча гривен и очень быстро, буквально за 10 минут", – согласился продавец.

Он даже посоветовал не ждать, когда пришлет справку по "Новой почте". А раз уж мы в Киеве, то буквально сейчас же собираться и ехать к нему за справкой.

"Зачем вам на "Новую почту"? Вы будете долго ждать. Можете подъехать и забрать через пару часов. Подъезжайте на метро "Позняки", на улицу Урловская, 23, там от метро маршрутка идет. Только сбросьте на Viber фото первой странички паспорта и выезжайте, мы вам все сделаем", – торопил продавец.

По его словам, справка будет от киевской лаборатории "Адонис" на английском языке с мокрой печатью и QR-кодом. Даже согласился выслать образец справки.

Действительно, бланк оказался известной медицинской компании "Адонис". Мокрая печать – от "Диагностик". По реестрам мы выяснили, что эта компания находится по тому же адресу, что и один из филиалов "Адониса" – ул. Окипной, 8Б.

Образец поддельной справки, которую нам прислали

Мы связались с медицинской компанией и попросили их прокомментировать ситуацию.

"Мы уже сталкивались с тем, что документы нашей компании пытаются подделывать. Часто это делают неумело, некачественно, поэтому мошенники ставят, например, не те сканы печатей. Но все равно мы работаем над тем, чтобы защитить наши справки.

Так, теперь все наши справки будут иметь QR-коды, в которых будет зашифрована вся информация о клиенте. И по этому коду любой проверяющий сможет войти на сайт компании и узнать, есть ли тут такие же данные об этом человеке. Что касается подделок, то мы планируем обращаться в полицию", – сказали нам в юридическом отделе компании "Адонис".

Мошенники подделывают документы даже известных компаний

Нашим справкам в Европе уже не верят

Случаев, когда от имени медицинских компаний мошенники торгуют справками об отрицательном тесте на коронавирус, немало.

Руководитель медицинского центра PREVENTION из Ужгорода Виктор Петров недавно обнаружил, что от имени его фирмы в Интернете предлагают липовые справки о ПЦР-тесте на COVID-19. Еще в августе в его компанию стали обращаться люди, которые не смогли пересечь границу с такой вот липовой справкой. Как оказалось, "документы" начали массово штамповать в будках рядом с визовыми центрами, брали за них от 500 до 1000 грн. Пассажиры целых микроавтобусов не могли пройти границу с такими поддельными документами и возвращались назад.

Документы о тесте штампуют в будках возле визовых центров

Петров возмутился и написал заявление в полицию Закарпатской области. Там его заявление приняли.

"Однако так ничего не сделали. Мне дали отписку, что мол в их действиях нет состава преступления. И на этом все", – сказал нам Виктор Петров.

Правда, сейчас спрос на такие справки в Закарпатье упал. Из-за того, что в Украине массово подделывают этот документ, соседние с областью Венгрия и Словакия просто перестали признавать наши документы.

Нашим справкам в Европе уже не верят УП

А вот руководитель Киевского лабораторного центра, где делают ПЦР-тесты, Виктор Чумак говорит, что к ним ни разу не обращались с жалобами на то, что продают липовые справки от их имени.

"Наверное, потому что мы в основном делаем тесты для людей, которые уже находятся в больницах. И отправляем все документы по электронной почте непосредственно в медицинские учреждения. Поэтому эта проблема больше касается частных лабораторий", – говорит Чумак.

"Бизнес" пошел в массы

На известном сайте бесплатных объявлений мы нашли пару предложений купить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

С одной из авторов под ником Als можно связаться только по почте. Также она ранее торговала тут спортивным костюмом, детскими б/у вещами, дешевыми украшениями, косметикой, наушниками, игрушками. Ни разу свой номер телефона эта автор не оставляла.

Ранее автор объявления торговала б/у вещами и игрушками OLX

Второй автор предлагает "документ" при переходе на сайт spravka.in.ua. Цена безо всяких анализов – от 400 грн. Мы связались с ними.

"Вам нужно заполнить данные на нашем сайте и с вами свяжется наш менеджер. Цена 400 гривен, плюс плата за доставку по "Новой почте". Но вот от имени какой лаборатории я не могу вам сказать", – сообщил "менеджер". Как выяснилось, этот документ на английском языке они прислать не могут, только на украинском. Предложили самостоятельно обратиться в бюро переводов и сделать английский вариант. А это дополнительная плата.

Цена подделки 400 грн spravka.in.ua

Еще один сайт spravk1.site также торгует поддельными справками об отрицательном тесте. Стоимость услуги – 950 грн, плюс расходы по пересылке почтой. На Viber нам прислали список необходимых документов для изготовления липовой справки: ФИО на украинском и английском, дату рождения, место фактического проживания, желаемая дата анализа, результат, отделение почты.

"От имени какой лаборатории вам пришлют справку, я по телефону не скажу! Такие вещи не говорят. На почту придет, вы там сможете открыть и посмотреть. Если устроит – заплатите. Но точно будет киевская лаборатория", – сообщил их представитель.

О том, что в Украине можно легко купить липовую справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, ранее уже говорил министр здравоохранения Максим Степанов. Однако он отмечал, что контроль за подделкой документов не является компетенцией Минздрава, а правоохранители об этом молчат. Он призывал полицию обратить внимание на мошенников, назвав их действия преступными.