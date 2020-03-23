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23 марта • обновлено в 10:52
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В Украине врачам "скорой" запретили проводить тест на COVID-19

1.5т
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В Украине экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 будут проводить только в определенных учреждениях здравоохранения.

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Врачи "скорой помощи" не уполномочены проводить такие анализы, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, звоните своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

При этом медики будут проводить два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. В случае обнаружения COVID-19 врачи возьмут дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР.

"После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры", – добавили в Минздраве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.

В Минздраве рассказали, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения скорая помощь
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