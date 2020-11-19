В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысяч новых зараженных COVID-19
По состоянию на четверг, 19 ноября в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также от COVID-19 скончалось 10 369 пациентов (+257 за сутки), а побороли болезнь – 266 479 (+7400).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Осуществлено тестирований в сутки – 65 402 (в частности методом ПЦР – 40 585, методом ИФА – 24 817). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 062 868.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 55 203 случая;
Винницкая область – 14532 случая;
Волынская область – 20150 случаев;
Днепропетровская область – 25028 случаев;
Донецкая область – 18790 случаев;
Житомирская область – 24542 случая;
Закарпатская область – 20463 случаев;
Запорожская область – 21481 случай;
Ивано-Франковская область – 30091 случай;
Киевская область – 27347 случаев;
Кировоградская область – 3931 случай;
Луганская область – 5385 случаев;
Львовская область – 39229 случаев;
Николаевская область – 13769 случаев;
Одесская область – 35440 случаев;
Полтавская область – 16935 случаев;
Ривненская область – 26442 случая;
Сумская область – 20124 случая;
Тернопольская область – 24552 случая;
Харьковская область – 49618 случаев;
Херсонская область – 7946 случаев;
Хмельницкая область – 24485 случаев;
Черкасская область – 15759 случаев;
Черновицкая область – 29612 случаев;
Черниговская область – 12656 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Украине за сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения.