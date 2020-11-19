В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысяч новых зараженных COVID-19

По состоянию на четверг, 19 ноября в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также от COVID-19 скончалось 10 369 пациентов (+257 за сутки), а побороли болезнь – 266 479 (+7400).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Осуществлено тестирований в сутки – 65 402 (в частности методом ПЦР – 40 585, методом ИФА – 24 817). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 062 868.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 55 203 случая;

Винницкая область – 14532 случая;

Волынская область – 20150 случаев;

Днепропетровская область – 25028 случаев;

Донецкая область – 18790 случаев;

Житомирская область – 24542 случая;

Закарпатская область – 20463 случаев;

Запорожская область – 21481 случай;

Ивано-Франковская область – 30091 случай;

Киевская область – 27347 случаев;

Кировоградская область – 3931 случай;

Луганская область – 5385 случаев;

Львовская область – 39229 случаев;

Николаевская область – 13769 случаев;

Одесская область – 35440 случаев;

Полтавская область – 16935 случаев;

Ривненская область – 26442 случая;

Сумская область – 20124 случая;

Тернопольская область – 24552 случая;

Харьковская область – 49618 случаев;

Херсонская область – 7946 случаев;

Хмельницкая область – 24485 случаев;

Черкасская область – 15759 случаев;

Черновицкая область – 29612 случаев;

Черниговская область – 12656 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Украине за сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения.