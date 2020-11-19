В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысяч новых зараженных COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысяч новых зараженных COVID-19

По состоянию на четверг, 19 ноября в Украине официально 583 510 зарегистрировано случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также от COVID-19 скончалось 10 369 пациентов (+257 за сутки), а побороли болезнь – 266 479 (+7400).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысяч новых зараженных COVID-19

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 55 203 случая;

  • Винницкая область – 14532 случая;

  • Волынская область – 20150 случаев;

  • Днепропетровская область – 25028 случаев;

  • Донецкая область – 18790 случаев;

  • Житомирская область – 24542 случая;

  • Закарпатская область – 20463 случаев;

  • Запорожская область – 21481 случай;

  • Ивано-Франковская область – 30091 случай;

  • Киевская область – 27347 случаев;

  • Кировоградская область – 3931 случай;

  • Луганская область – 5385 случаев;

  • Львовская область – 39229 случаев;

  • Николаевская область – 13769 случаев;

  • Одесская область – 35440 случаев;

  • Полтавская область – 16935 случаев;

  • Ровенская область – 26442 случая;

  • Сумская область – 20124 случая;

  • Тернопольская область – 24552 случая;

  • Харьковская область – 49618 случаев;

  • Херсонская область – 7946 случаев;

  • Хмельницкая область – 24485 случаев;

  • Черкасская область – 15759 случаев;

  • Черновицкая область – 29612 случаев;

  • Черниговская область – 12656 случаев.

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