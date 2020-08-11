В Украине впервые записали 100 устных свидетельств о Холокосте: в мемориале 'Бабий Яр' рассказали подробности

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" записал 100 первых интервью со свидетелями Холокоста и Второй мировой войны в тринадцати регионах Украины в рамках проекта "Голоса". К концу года команда проекта планирует записать более 500 устных свидетельств.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, это первое подобное полномасштабное исследование Холокоста в Украине.

"Проект устной истории "Голоса" имеет целью создать наиболее полный онлайн-архив устных свидетельств о Холокосте на территории Украины. Для этого команда проекта записывает еще не зафиксированные ранее показания представителей трех основных "групп памяти": жертв, свидетелей, спасателей и их потомков", – отметили в учреждении.

Во внимание проекта входят рассказы людей, которые на протяжении послевоенного времени пытались увековечить память о трагедии. Также проект "Голоса" собирает все уже записанные до этого устные истории в одном онлайн-архиве, включая материалы иностранных архивов. Эти материалы будут доступны на новой онлайн-платформе Мемориала, которая будет запущена в сентябре.

"Наша работа увлекательная и одновременно чрезвычайно ответственная, ведь нам часто рассказывают очень личные и часто очень болезненные воспоминания. Такие откровения невозможно придумать, подделать или заказать. Хотя они не всегда красноречивы и последовательные, но, по нашему глубокому убеждению, является лучшим источником для изучение прошлых событий", – рассказала руководитель проекту "Голоса", доктор исторических наук Гелинада Гринченко.

По ее словам, зафиксированные ранее воспоминания рассеяны по разным научным работам и зарубежным архивам, а многих очевидцев не попали в поле зрения исследователей и со временем их становится все меньше.

К 85-й годовщине трагедии Бабьего Яра в 2026 году Благотворительный Фонд "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" планирует построить центр образования, документации и памяти международного значения. Музей соединит инновационные технологии и мировые традиции чествования памяти погибших, ведь имеет целью быть актуальным и говорить на языке современников даже в 2050 году.

Команда специалистов Мемориала Холокоста "Бабий Яр" изучает лучшие инновационные практики мировых музеев и проводит собственные разработки в образовании и научных исследованиях. Сейчас в работе находится более трех десятков образовательных, научных и междисциплинарных проектов. Мемориал работает с архивами, восстанавливает и верифицирует имена жертв трагедии, проводит тщательное исследование территории, а также поддерживает Праведников народов мира из Украины.