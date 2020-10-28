В Украине впервые зафиксировано более 160 жертв коронавируса за сутки

В Украине установлен новый рекорд смертности от коронавируса COVID-19 за сутки с начала пандемии – 165 жертв.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны. В то же время, в стране зафиксирован и максимальный показатель тех, кто поправился после болезни в течение последних суток – 3 306 пациентов.

Всего за все время распространения коронавируса в Украине его удалось преодолеть 148 642 лицам, а умерли от последствий болезни уже 6 755 граждан.

В Украине установлен рекорд смертности и выздоровлений от COVID-19. Пресс-служба СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL: