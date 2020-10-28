В Украине впервые зафиксировано более 160 жертв коронавируса за сутки
В Украине установлен новый рекорд смертности от коронавируса COVID-19 за сутки с начала пандемии – 165 жертв.
Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны. В то же время, в стране зафиксирован и максимальный показатель тех, кто поправился после болезни в течение последних суток – 3 306 пациентов.
Всего за все время распространения коронавируса в Украине его удалось преодолеть 148 642 лицам, а умерли от последствий болезни уже 6 755 граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
предыдущий рекорд смертности был установлен в Украине 19 октября. Тогда за сутки от коронавирусной инфекции умерло 113 человек. Выздоровело в тот день также рекордное количество людей – 3 044.
Напомним, по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине официально подтверждено 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 474 обнаружены за минувшие сутки.
В мире по количеству инфицированных Украина заняла 22 место.
Показательно, что Кировоградская область Украины единственная демонстрирует положительные показатели по заболеваемости коронавирусом.
В частности, если в других регионах соответствующий диагноз подтверждается у сотен или даже полтысячи человек ежедневно, то – немного больше чем у 50.