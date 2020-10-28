В Украине впервые зафиксировано более 160 жертв коронавируса за сутки

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,4 т.

  • В целом пандемия унесла жизни 6 755 граждан

  • Преодолеть опасную болезнь удалось 148 642 людям

  • Только за последние сутки выздоровели более 3 000 пациентов

В Украине за сутки умерло рекордное количество людей от COVID-19

В Украине установлен новый рекорд смертности от коронавируса COVID-19 за сутки с начала пандемии – 165 жертв.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны. В то же время, в стране зафиксирован и максимальный показатель тех, кто поправился после болезни в течение последних суток – 3 306 пациентов.

Всего за все время распространения коронавируса в Украине его удалось преодолеть 148 642 лицам, а умерли от последствий болезни уже 6 755 граждан.

В Украине установлен рекорд смертности и выздоровлений от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • предыдущий рекорд смертности был установлен в Украине 19 октября. Тогда за сутки от коронавирусной инфекции умерло 113 человек. Выздоровело в тот день также рекордное количество людей – 3 044.

  • Напомним, по состоянию на утро среды, 28 октября, в Украине официально подтверждено 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 474 обнаружены за минувшие сутки.

  • В мире по количеству инфицированных Украина заняла 22 место.

  • Показательно, что Кировоградская область Украины единственная демонстрирует положительные показатели по заболеваемости коронавирусом.

  • В частности, если в других регионах соответствующий диагноз подтверждается у сотен или даже полтысячи человек ежедневно, то – немного больше чем у 50.

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