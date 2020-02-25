Весной 2020 года на Волыни, в "болотном" регионе, впервые за 120 лет не будет наводнения. Причиной тому является глобальное потепление.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на экспертов. Бесснежные зимы, как текущая, станут обычными для страны в течение следующих десятков лет, что отразится на аграриях.

"Лет 10 назад, когда мы начинали, о поливе даже никто и не думал. Пекинская капуста росла без полива. А теперь уже с каждым годом все больше ей нужно", – отметил фермер Игорь Фрончко.

Руководитель агробиологической лаборатории "Института здоровья растений" Владимир Конограй подчеркнул, что нетипичная зима 2020 года действительно может существенно повлиять на состояние посевов.

"Во-первых, отсутствие снега скажется на уровне влаги в почве – растения будут хуже развиваться, соответственно, мы рискуем потерять часть урожая. Во-вторых, мягкие условия этой зимы создали благоприятные факторы для перезимовки болезней и вредителей, которые поражают ослабленные посевы", – подчеркнул он.

Аномалии могут спровоцировать снижение популяции определенных насекомых. Это приведет к нарушению пищевой цепочки для птиц и некоторых видов животных.

В свою очередь агроклиматолог Татьяна Адаменко уверена, что пока о катастрофе речь не идет. Все зависит от погоды весной 2020.

"Погода будет неустойчивой, нас ожидают перемещения циклона нескольких атмосферных фронтов. Это очень хорошо, потому что все эти образования с пара несут осадки, а нам осадки важные в любом виде: снег, дождь, роса, туман", – рассказала она.

В то же время фермер Александр Чубак заверил, что в нынешнем году с яровыми культурами не повезет.

"Какие бы дожди не были, сделать запас зимней влаги они уже не смогут, урожай будет ниже", – предупредил он.

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