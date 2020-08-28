В Украине впервые за 100 лет нашли клад времен Владимира Великого. Фото

В поселке Городница Житомирской области 27 августа впервые за 100 лет нашли сокровище национального значения – 32 серебряные монеты эпохи князя Владимира Великого.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Алферов. Он также рассказал об обстоятельствах, при которых обычными гражданами была обнаружена сенсационная находка.

"Сейчас в Городнице (Житомирская область) началась передача клада срибныков Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты – первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!" – написал ученый.

Алферов добавил, что на серебряных монетах, которые датируются 1000-1019 годами, изображен киевский князь, а на обратной стороне – княжеский знак: трезубец у Владимира и двузуб у Святополка.

Всего в найденном кладе Владимира Великого 32 монеты Facebook Александра Алферова

Монета с Городницкого клада Facebook Александра Алферова

На срибныках, которые нашли в Городнице, изображен трезубец Facebook Александра Алферова

"27 августа поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию – эта находка столетия должна по закону быть передана государству. Продолжается передача", – заверил историк.

Он подчеркнул, что крайне необходимо обезопасить эту передачу, ведь она является прецедентом за все годы независимости Украины.

"Вместе с тем, монеты не должны потеряться "в калидорах", а должны быть переданы в музей. С вашего позволения, называю это сокровище для истории и науки "Городницкий клад", – подытожил Алферов.

Сокровище национального значения последний раз находили еще 100 лет назад Facebook Александра Алферова

Срибнык, датированный 1000-1019 годами Facebook Александра Алферова

На новость об уникальном сокровище отреагировал и участник войны на Донбассе, офицер НГУ Харитон Старский. Он отметил, что удивительная находка в который раз разрушает все кремлевские мифы о тысячелетней истории России.

"Тризубу на этой монете ровно тысяча лет. На всякий случай напомню, что на территории немножко севернее и восточнее нас примерно в этот же период медведи вытирали ж*пы лопухами", – пошутил защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Государственном историческом музее РФ нашлись 57 драгоценных предметов из Софийского и Успенского соборов Киева. Все вещи из золота, серебра и драгоценных камней ранее считались пропавшими.

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