Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

В Украине провели уникальную операцию – впервые пересадили костный мозг от неродственного донора из Германии. Пациентом стал годовалый мальчик Назар.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Ирина Заславец. Последние полтора месяца мальчик жил в стерильном боксе Охматдета.

"Убить его могла любая инфекция. У Назарчика не было иммунитета. Вообще. Комбинированный иммунодефицит – это тяжелая генетическая болезнь, от которой когда-то уже умер его брат. Сам же мальчик с рождения болел и не выбывал из больниц, а недавно врачи шокировали: его спасет только трансплантация костного мозга. От неродственного донора. Такой в Украине никогда не делали", – написала Заславец.

Facebook \ Ирина Заславец

По ее словам, донор в Германии нашелся благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга. Самым сложным оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение.

"Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и совершенно чужому ей парню, который спас жизнь ее сыну! И даже мне словами не передать, какое счастье быть свидетелем и непосредственным участником этих исторических изменений – построения системы трансплантации в Украине", – отметила журналистка.

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

Facebook \ Ирина Заславец

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