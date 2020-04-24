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24 апреля • обновлено в 17:41
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В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

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В Украине провели уникальную операцию – впервые пересадили костный мозг от неродственного донора из Германии. Пациентом стал годовалый мальчик Назар.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Ирина Заславец. Последние полтора месяца мальчик жил в стерильном боксе Охматдета.

"Убить его могла любая инфекция. У Назарчика не было иммунитета. Вообще. Комбинированный иммунодефицитэто тяжелая генетическая болезнь, от которой когда-то уже умер его брат. Сам же мальчик с рождения болел и не выбывал из больниц, а недавно врачи шокировали: его спасет только трансплантация костного мозга. От неродственного донора. Такой в Украине никогда не делали", написала Заславец.

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

По ее словам, донор в Германии нашелся благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга. Самым сложным оказалось доставить костный мозг в Украину, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение.

"Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и совершенно чужому ей парню, который спас жизнь ее сыну! И даже мне словами не передать, какое счастье быть свидетелем и непосредственным участником этих исторических изменений – построения системы трансплантации в Украине", – отметила журналистка.

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Впервые в Украине! Врачи провели уникальную операцию по пересадке мозга от неродственного донора

Facebook \ Ирина Заславец

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 65-летней пациентки.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
мальчику здоровья,только построение системы трансплантации в Украине началось с 2014 года.
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