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16 марта • обновлено в 16:24
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В Украине впервые наказали распространителя ложных слухов о коронавирусе

2.1т
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В Черновицкой области полиция впервые составила административный протокол за распространение ложных слухов о ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции, 38-летний житель Глибочицкого района на своей странице в одной из соцсетей распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Полицейские составили в отношении нарушителя админпротокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом: всего больны 5 человек.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
полиция вирус
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