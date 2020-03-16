В Украине впервые наказали распространителя ложных слухов о коронавирусе

В Черновицкой области полиция впервые составила административный протокол за распространение ложных слухов о ситуации с коронавирусом в стране.
Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции, 38-летний житель Глибочицкого района на своей странице в одной из соцсетей распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом.
Иллюстрация
pixabay.com
Полицейские составили в отношении нарушителя админпротокол по признакам статьи 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом: всего больны 5 человек.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.