В Украине впервые число новых больных коронавирусом превысило 2,8 тысяч: статистика на 5 сентября

Мирослав Семенюк Общество 08:44, 5.09.2020 Обновлено: 09:33, 5.09.2020

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Украине официально подтверждены 133 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 836 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных.

От COVID-19 в стране умерли уже 2 811 человек (+50 за сутки), а 61 649 пациентов (+1036) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Отметим, что предыдущий рекорд по суточному приросту зараженных в Украине установили 4 сентября. Тогда заразились 2 723 человека.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали в Харьковской области – 380, городе Киев – 315, Тернопольской – 226 и Одесской области – 222.

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 сентября коронавирусом в мире заразились почти 26,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 300 тысяч новых инфицированных.

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