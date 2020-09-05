МоваЯзык

Топ-темы:

В Украине впервые число новых больных коронавирусом превысило 2,8 тысяч: статистика на 5 сентября

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,3 т.
Ситуация по COVID-19 в Украине

Ситуация по COVID-19 в Украине.

По состоянию на утро субботы, 5 сентября, в Украине официально подтверждены 133 787 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 836 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту больных

От COVID-19 в стране умерли уже 2 811 человек (+50 за сутки), а 61 649 пациентов (+1036) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 сентября коронавирусом в мире заразились почти 26,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено почти 300 тысяч новых инфицированных.

Новость обновляется...

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Общество