В Украине возвращают карантин: что изменится для украинцев с 3 августа

В Украине с 3 августа, из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом – в течение последней недели фиксируется более тысячи новых случаев ежедневно, – и в рамках адаптивного карантина, в некоторых регионах точечно вернут жесткие ограничения.

В частности, по новой методологии Министерства здравоохранения области разделили на четыре эпидемические зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". О том, как украинцы будут жить по новым правилам, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Были введены следующие новые правила адаптивного карантина, когда в зависимости от ситуации в конкретном городе или районе устанавливается тот или иной уровень опасности", – объяснил возвращение карантинных ограничений глава Минздрава Максим Степанов.

Как уже известно, в рамках разделения регионов на эпидемические зоны каждому из них присваивают свой цвет в зависимости от четырех показателей: загруженность коек, количество тестирований на наличие COVID-19, коэффициент выявления больных и динамика распространения коронавируса.

Карта регионов по зонам (Центр общественного здоровья)

"Это все делается ради того, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь нашим украинцам, больным коронавирусной инфекцией", – объяснил министр здравоохранения.

Как сейчас поделены регионы по зонам

"Красная":

города Луцк и Тернополь;

Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевая":

города Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любешовский районы Волынской области;

Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области;

Бучацкий район Тернопольской области.

Несмотря на обязательность новых правил карантина, некоторые чиновники отказались вводить их в населенных пунктах

"Желтая":

города Винница и Могилев-Подольский, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

город Нововолынск, а также Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, а также Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховские районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, а также Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

города Яремче, а также Богородчанский, Городеновский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жовковский, Ярововский и Каменка-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Козовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;

Глыбочицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

"Зеленая": все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина.

Заболеваемость коронавирусом, из-за которой и вводят новые ограничения, в регионах Украины растет (covid19.rnbo.gov.ua)

Отметим, что для населенных пунктов и районов из "зеленой" зоны будут действовать правила карантина, установленные по всей стране. "Оранжевая" вводит ограничения для заведений размещения и массовых мероприятий, "желтая" же является буферной зоной, которая должна настораживать.

А вот для регионов, которые попали в "красную" зону, будет действовать прогрессивная шкала новых ограничений. Среди самых жестких из них – запрет работы общественного транспорта, закрытие учебных заведений, ресторанов и торговых центров. В такую зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Буковины.

Стоит отметить, что, несмотря на обязательность таких правил, не все местные управленцы согласились их выполнять. В частности, о нежелании следовать новым требованиям заявили в Луцком горсовете. Игнорировать их решил и мэр Тернополя Сергей Надал. По его словам, в городе все будет работать как и раньше. Единственное, на что местные власти не могут повлиять, то это поезда – от 3 августа они не будут останавливаться в Луцке и Тернополе.

В регионах "красной" зоны снова запретят работу общественного транспорта

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в "красную" зону карантина нелогично, незаконно, необоснованно, поэтому в Тернополе выполняться не будет. "Красная" зона может быть тогда, когда показатель заполняемости коек больницы более 75%, а в Тернополе только 46%, то есть вдвое меньше нормы. Где логика введения такого карантина?" – выразил возмущение Надал.

Добавим, что отдельные рекомендации Минздрав обнародовал также для учебных заведений. Специалисты здравоохранения верят, что 1 сентября большинство учеников таки сядет за парты. Однако советуют готовиться и к дистанционному обучению. Так, для ученических групп в школах будут внедрять индивидуальные графики, чтобы избежать скопления во время перерывов. На занятиях можно не надевать маски, а вот в коридоре их нужно будет носить. Кроме этого, вход в учебные заведения будет разрешен только после измерения температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что области Украины, попавшие под ту или иную эпидемическую зону, – "зеленую", "оранжевую", "желтую" или "красную" – не могут не принимать условий адаптивного карантина .