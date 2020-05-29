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29 мая • обновлено в 18:36
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В Украине возобновят работу спортзалы и бассейны: Минздрав озвучил условия

1.6т
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Минздрав утвердил временные рекомендации относительно организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта.

Постановление Главного государственного санитарного врача и замглавы Минздрава Виктора Ляшко вступает в силу уже с понедельника, 1 июня.

Спортзалы и бассейны откроют с 1 июня

Спортзалы и бассейны откроют с 1 июня

Согласно документу, в спортзалах, бассейнах и других учреждениях подобного рода предусматривается проведение температурного скрининга всем работникам и посетителям. На входе обязательно должны находится в свободном доступе антисептики.

Находиться в помещении разрешается из расчета не более одного человека на 10 кв. м. Проведение групповых занятий проводится исключительно по предварительной записи.

В бассейне на 50 м на одной дорожке должно быть не более 4 человек, на 25 м не более 2 человек.

В Украине возобновят работу спортзалы и бассейны: Минздрав озвучил условия
В Украине возобновят работу спортзалы и бассейны: Минздрав озвучил условия
В Украине возобновят работу спортзалы и бассейны: Минздрав озвучил условия
В Украине возобновят работу спортзалы и бассейны: Минздрав озвучил условия

Как писал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 22 июня, такое решение принял Кабмин 20 мая. Однако ограничительные меры ослабят. Если в стране зафиксируют резкий спад заболеваемости, то карантин и вовсе отменят.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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