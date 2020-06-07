В Украине возобновят проведение массовых культурных мероприятий: какие будут требования

Общество 13:21, 7.06.2020

С 10 июня в Украине разрешат снова проводить массовые культурно-художественные мероприятия.

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Разрешение будет действовать только в тех областях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим показателям по инфицированию коронавирусом (COVID-19).

Фан-зоны пока остаются под запретом

Согласно постановлению главного санитарного врача Украины, для таких мероприятий будут соответствующие требования:

  • Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета не больше одного человека на 5 кв.м общей площади огороженной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры.

  • Все посетители в помещении учреждения должны быть в масках.

  • Должен проводиться обязательный температурный скрининг и дезинфекция.

  • Требуется увеличение пунктов входного контроля.

  • По возможности контроль входных билетов должен проводиться бесконтактным способом с использованием сканеров.

  • Необходимо соблюдение дистанции 1,5 метра между посетителями на сидячих местах, за столиками – не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет).

  • Фан-зоны пока остаются под запретом.

Кроме того, с 10 июня будет разрешена работа санаториев.

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