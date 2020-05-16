В Украине заработали парикмахерские и салоны красоты: озвучены правила для клиентов

Министерство здравоохранения Украины после смягчения карантина озвучило правила для парикмахерских и салонов красоты, а также их клиентов.

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Ведомство дало рекомендации, как обезопасить себя при посещении , сообщается в Tekergam-канале "Коронавирус инфо", который верифицирован Минздравом.

"Смягчение карантина набирает обороты. Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", – сказано в сообщении.

Так, в правилах говорится, что салоны красоты и парикмахерские должны принимать посетителей только по предварительной записи и с интервалом не менее 15 минут.

Посетителям рекомендовано ожидать свою очередь на улице на площади не менее пяти квадратных метров на человека. Они должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов красоты и парикмахерских перед началом работы должны проходить температурный скрининг. Также они должны использовать средства индивидуальной защиты, при этом допускается использование респираторов без клапана выдоха.

У входа в помещение должна быть разметка для клиентов с расстоянием в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг должна быть такая же дистанция.

После каждого клиента необходимо проводить дезинфекцию. Запрещается использование рекламной продукции, журналов или игрушек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая в Украине ослабили карантин. Гражданам разрешили парки, скверы и зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.