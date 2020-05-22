В Украине возобновили экзамены на водительские права: обнародованы новые правила
Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22-го мая возобновили экзамены для получения водительских удостоверений.
Об этом сообщили на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook. Как уточнили в учреждении, услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных противоэпидемических мероприятий, в частности:
с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;
при отсутствии явных признаков ОРВИ;
в одетых на лице защитных масках.
Отмечается, что для сдачи экзаменов необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.
Также в МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период от 19 марта до 21 мая 2020 года.
"Карантин продолжается, поэтому не забывайте надеть защитную маску", – говорится в ведомстве.
Напомним, Украина переходит на адаптивную модель карантина. О том, какие ограничения снимут и в каких регионах – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начать второй этап ослабления карантина. Ранее городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.