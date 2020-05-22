В Украине возобновили экзамены на водительские права: обнародованы новые правила

Глеб Иванов Общество 18:53, 22.05.2020 Обновлено: 19:09, 22.05.2020

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22-го мая возобновили экзамены для получения водительских удостоверений.

Об этом сообщили на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook. Как уточнили в учреждении, услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных противоэпидемических мероприятий, в частности:

  • с одновременным пребыванием в авто не более двух человек;

  • при отсутствии явных признаков ОРВИ;

  • в одетых на лице защитных масках.

В Украине возобновили экзамены на водительские удостоверения

Отмечается, что для сдачи экзаменов необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.

Также в МВД напомнили, что результат составленного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период от 19 марта до 21 мая 2020 года.

"Карантин продолжается, поэтому не забывайте надеть защитную маску", – говорится в ведомстве.

Напомним, Украина переходит на адаптивную модель карантина. О том, какие ограничения снимут и в каких регионах – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начать второй этап ослабления карантина. Ранее городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.

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