В Украине возник дефицит антибиотиков: в чем причина коллапса

Паника среди населения из-за пандемии COVID-19, а также импортная зависимость украинского фармпроизводства привели к ажиотажу на лекарства, в частности на антибиотики.

Об этом говорится в материале Фактов. Как пояснил директор фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Александр Комарида, все субстраты и сырье покупается за валюту, что влияет на формирование цены на лекарственные средства.

По его словам, сейчас компаниям купить заграницей сырье для лекарств не так уж и просто, ведь эпидемия заставила страны ограничить ее продажу. Они проводят рабочие совещания, чтобы решить вопрос обеспечения противомикробными средствами украинцев. Однако о кредитовании фармкомпаний со стороны государства пока не идет.

Пока государство не сядет за стол переговоров с фармкомпаниями, лекарства будут продолжать быть в дефиците даже для госпитализированных больных с тяжелой формой коронавируса, утверждает эксперт.

Как пишет издание, фармацевты объяснили, что продажа антибиотиков ограничена и может возникнуть коллапс, если власти безотлагательно не возьмутся за проблему.

Увеличенный спрос на лекарства прогнозировался еще весной, во время первой вспышки эпидемии. Предвидя повышение цен на отдельные виды лекарств, Кабмин принял постановление №341 для стабилизации цен на определенный перечень цен.

Согласно этому документу, если в аптеке розничная цена поднялась на 5% – аптека делает новое ценообразование, примеряя свою наценку. Далее сообщает об этом Госпродслужбу и кладет товар "в карантин", не имея права его продавать в течение трех дней. Если производитель поднял цену более чем 15%, то имея в наличии антибиотики, аптечное учреждение вынужден положить их в карантин на 30 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Россией Луганская заявили о дефиците лекарств в местных аптеках, в частности, антибиотиков.