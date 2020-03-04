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4 марта • обновлено в 16:53
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В Украине возможно массовое заражение коронавирусом – ВОЗ

23.6т
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Скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт на брифинге 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус

Коронавирус

"Журнал Житомира"

"Важно отметить, что вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи. Речь идет обо всех этих мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса", – сказал он.

Вместе с тем представитель ВОЗ признал, что Украина продемонстрировала готовность и отлично среагировала на первый случай заражения коронавирусом в Черновцах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Не может быть...Аваков сказал,что все в порядке-пару дней назад...Аваков все знает, он с сыном на пару ночами рюкзаки для ВСУ шьют.все пальца себе искололи...
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Белый Человек
Белый Человек
Мда, накинулись на здоровых людей в автобусе, а вирус неожиданно пришёл из Италии из-за какого-то зapoбитчанина. Кидание камней не помогло, зато настоящее лицо yкpaинcTва показали.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Суицид-лучший выход для героев!
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