В Украине возможно массовое заражение коронавирусом – ВОЗ

Скорее всего, в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт на брифинге 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус "Журнал Житомира"

"Важно отметить, что вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи. Речь идет обо всех этих мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса", – сказал он.

Вместе с тем представитель ВОЗ признал, что Украина продемонстрировала готовность и отлично среагировала на первый случай заражения коронавирусом в Черновцах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!