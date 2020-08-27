В Украине восемь регионов стали эпицентрами заражения коронавирусом

Карина Бондаренко Общество 09:37, 27.08.2020 Обновлено: 09:48, 27.08.2020

Наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки, 26 августа, было зафиксировано в восьми регионах.

Рейтинг лидеров возглавил Киев с 220 новыми инфицированными. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Киев – 2020, Харьковской области – 218, Львовской – 203, Одесской – 185, Ивано-Франковской – 164, Черновицкой – 159 и Тернопольской области – 141", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в среду, 26 августа, коронавирусом в Индии заразились 75 995 человек, что стало рекордом по суточному приросту с момента начала пандемии.

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