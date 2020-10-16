В Украину ворвутся сильные дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на субботу

Мирослав Семенюк Общество 14:14, 16.10.2020 Обновлено: 16:00, 16.10.2020

В субботу, 17 октября, в Украину придет циклон Foelke.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, в северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений.

На западе и севере Украины воздух будет холодным, в течение дня +9...+14 градусов, в центральной части +15...+20 градусов, в Винницкой +13...+14 градусов.

На юге и востоке еще удержится теплая погода с дневной температурой воздуха +18...+23 градуса.

Дождей 17 октября на востоке не будет, в южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской области, в Николаевской и Херсонской областях, в Крыму, а до Запорожья еще не дойдут.

В Киеве в субботу ожидаются дожди, даже порой значительные, сильный северо-восточный ветер и похолодание, днем около +12...+13 градусов.

В воскресенье дожди в столице прекратятся, однако распространится еще более холодный воздух, ожидается днем 18 октября не выше 9 градусов.

"Осень вступает в силу и напоминает о себе постепенным наращиванием холодного воздуха и дождевыми циклонами", – отметила Диденко.

Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают зимой 2020-2021 года в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. В декабре продержится плюсовая температура, а под Новый год возможны снег и заморозки.

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