В Украине вообще не производят защитные костюмы от коронавируса – Степанов

В Украине остро стоит проблема обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса COVID-19.

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Как сообщил на брифинге 18 апреля министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине вообще не производят костюмы биологической защиты, соответствующие международным стандартам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитные костюмы привозят в Украину из Китая

"Основной страной, где это производится, является Китай. Каждую неделю летят самолеты с соответствующим грузом, которые сразу распределяются по всем областям", – отметил он.

По словам министра, на начало эпидемии коронавируса Украина вообще ничем не была обеспечена по специфическим СИЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля в Украине официально подтверждено 5106 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 133 летальных и 275 пациентов выздоровели.