В Украине во вторник появится солнце, но дожди и снег не уйдут. Карта

Юрий Сергиенко Общество 21:59, 21.12.2020 Обновлено: 23:11, 21.12.2020

Погода в Украине во вторник, 22 декабря, будет частично солнечной, однако в некоторых регионах ожидаются дожди и снег.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Самые большие минусы будут в восточных и северных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Солнечная погода прогнозируется в северных, центральных и частично южных областях. Дожди и снег ожидаются на западе и юго-востоке, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью снизится от 0 до 5 мороза, на северо-востоке до -10; днем от 2 тепла до 3 мороза, на востоке до -5.

Погода в Киеве во вторник солнечная, ночью -2...-4, днем – от 0 до 2 мороза.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 декабря.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года ожидается два морозных периода, а в последней декаде месяца существенно потеплеет.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украинцы назвали Зеленского главным неудачником 2020 года – опрос

"Слуги" захотели отменить штрафы за русский язык в сфере обслуживания

Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики

Курсантки в Харькове станцевали под русский шансон про "наколочки". Видео

Новый штамм коронавируса уже попал в Украину, – инфекционист