В Украине во вторник появится солнце, но дожди и снег не уйдут. Карта

Погода в Украине во вторник, 22 декабря, будет частично солнечной, однако в некоторых регионах ожидаются дожди и снег.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Самые большие минусы будут в восточных и северных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Солнечная погода прогнозируется в северных, центральных и частично южных областях. Дожди и снег ожидаются на западе и юго-востоке, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью снизится от 0 до 5 мороза, на северо-востоке до -10; днем от 2 тепла до 3 мороза, на востоке до -5.

Погода в Киеве во вторник солнечная, ночью – -2...-4, днем – от 0 до 2 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года ожидается два морозных периода, а в последней декаде месяца существенно потеплеет.