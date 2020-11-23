В Украине во вторник потеплеет: где ждать дожди со снегом. Карта

Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет относительно теплой ночью, в некоторых регионах пойдут дожди и снег.

По данным Украинского гидрометцентра, ветер западный 7-12 м/с. На Левобережье возможна гололедица.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в северных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3 тепла, на северо-востоке от 0 до 2 мороза.

Днем воздух прогреется до +4 +6, на юге до 8 тепла, в северных и восточных областях +2 +5.

В Киеве во вторник днем дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1 до 3 тепла, днем +4 +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала местами порывистый и сильный ветер 24 ноября.