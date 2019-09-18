В Украине внезапно выпал первый снег: фото

В Украине в среду, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег.

Метеоявление заметили на горе Поп-Иван. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 на горе Поп-Иван Черногорский облачно, ветер ю. ю-з. 5-6 м/с. температура воздуха 0 градусов. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Частично припорошило снегом и Буковель, судя по камерам наблюдения. Температура воздуха здесь утром 18 сентября снизилась до +1 градуса.

Напомним, на 18 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Ночью в западных областях, днем также и во всех остальных регионах — порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

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