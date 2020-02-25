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25 февраля • обновлено в 13:22
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В Украине внезапно потеплеет до +14: синоптик дала неожиданный прогноз

1.6т
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В среду, 26 февраля, в Украине ожидается резкое потепление. Температура воздуха на западе и юге страны прогреется до +14 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. В остальных областях температура поднимется до +12 градусов.

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"Немного свежее будет на Харьковщине, Сумщине и, что необычно, на Закарпатье, +4…+7 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с, то есть штормовой, будет завывать в восточных областях, на юге, в Днепропетровской, Черкасской областях и Полтавщине. На остальной территории юго-западный ветер обещает быть умеренным", – уточнила Диденко.

В Украине потеплеет до +14: синоптик дала прогноз

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

По ее словам, дожди пройдут в западной части, в Карпатах с мокрым снегом. Местами небольшие – возможны в северной части.

"Однако подавляющее большинство территории Украины будет с сухой погодой. В Киеве 26-го февраля облачно, без существенных осадков, разве что в отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью +2…+5 градусов, завтра днем ​​потеплеет до +8…+10 градусов", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

Дождей, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации календаря Брюсова наступил год Луны.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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