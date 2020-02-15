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15 февраля • обновлено в 23:08
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В Украине – весна, а в Европе – циклон: синоптик уточнила прогноз погоды

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Значительную часть Европы на днях накроет мощный циклон с ураганными ветрами, однако Украины он не коснется.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, в Украину не дотянет ни ветром, ни дождем, поскольку встанет на защиту антициклон. Зато циклон будет бушевать в Исландии, Британии, странах Скандинавии и части Европы.

Диденко сообщила, что в Украине осадков и сильного ветра наблюдаться не будет, украинцев ждет теплая погода.

В Украине – весна, а в Европе – циклон: синоптик уточнила прогноз погоды

Синоптик уточнила, что в течение 16 февраля температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, немного свежее будет в восточных областях, там покажет 2-4 градуса с отметкой плюс.

По словам Диденко, в столице будет пахнуть весной. Киевлян ждет сухая погода с температурой воздуха +6. Отмечается, что в понедельник ощутимо усилится ветер.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине снова предусматриваются погодные аномалии – осень, вероятно, затянется до Нового года.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Погода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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