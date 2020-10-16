В Украине вакцину против коронавируса испытают на добровольцах
Медицинский препарат произведен в Европе
К испытанию привлекут 4,2 тысячи украинских добровольцев
Дата начала тестирования пока неизвестна
Украина готовится к испытаниям вакцины европейского производства против COVID-19 на добровольцах.
Об этом сообщила директор Государственного экспертного центра МЗ Украины Татьяна Думенко в эфире программы "Право на власть" на 24 канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
По ее словам, в настоящее время 25 инфекций, кроме COVID-19, мир преодолевает благодаря прививкам. Вакцина – самый дешевый и эффективный метод побороть любую эпидемию, считает она. Однако ожидать появление вакцины против коронавируса с доказанной эффективностью, которая прошла все три фазы испытаний, ранее 2021 года не следует.
Первую заявку на проведение исследования третьей фазы вакцины европейского производителя МЗ Украины уже получила, сейчас в ведомстве работают над экспертизой материалов, рассказала Думенко. Если безопасность проведения данного исследования подтвердится, участие в тестировании примут 4,2 тысячи украинских добровольцев.
Полная информация обо всех исследованиях будет собрана в реестре клинических исследований – она станет доступной после приказа Министерства здравоохранения.
Для участия в тестировании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске, уточнила директор экспертного центра.
По ее словам, это будут ближайшие точки региона, но в Минздраве ожидают большего количества исследований, поскольку украинцы известны на международном рынке как специалисты в этой области.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по словам академика Национальной академии наук Сергея Комиссаренко, Украина способна создать вакцину от коронавируса, но главная проблема заключается в том, что запустить ее в производство не получится: наша страна не имеет права работать с вирусами.