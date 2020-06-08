В Украине в разгар пандемии открылся купальный сезон: что творится на пляжах

В Украине, из-за жаркой погоды в первые дни лета и несмотря на самый разгар распространения коронавируса, открыли купальный сезон.

Заполнены отдыхающими не только пляжи в популярных курортных поселках у моря, но и столичные. Причем, даже в тех зонах отдыха, где это запрещено, сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Например, в выходные на Троицу киевляне купались и загорали на пляже у Оболонской набережной. Люди не только не обращали внимания на предупреждающие таблички о запрете купаться, но и не соблюдали карантинных мер.

В Киеве открыли пляжный сезон Апостроф/Александр Гончаров

Так, среди отдыхающих почти никого не было в защитных масках, люди не придерживались социальной дистанции и собирались большими компаниями.

В Киеве открыли пляжный сезон Апостроф/Александр Гончаров

Потихоньку открывается курортный сезон и на побережье Азовского моря в Кирилловке, что в Запорожской области. Там на Троицу, 7 июня, люди стали заезжать на базы отдыха и в частные пансионаты.

В Киеве открыли пляжный сезон Апостроф/Александр Гончаров

Как пишет РИА "Мелитополь", к морю начали ехать жители жители Полтавы, Харькова, Днепра. Но в отличие от прежних лет, когда центральный пляж был забит отдыхающими, в этом году на нем людей не так уж и много, зато больше переполнены пляжи поменьше.

В Киеве открыли пляжный сезон Апостроф/Александр Гончаров

Например, на Федотовой косе владельцы баз отдыха даже предусмотрительно расставили навесы с шезлонгами на дистанцию более 2 метров, придерживаясь требований карантина.

На косе заработали торговые точки, чебуречные и даже аттракционы. Там также начали "курсировать" продавцы напитков и закусок: они одеты в оранжевые жилетки, но работают без перчаток и масок.

В Кирилловке пляжи на Федотовой косе пользуются большим спросом, чем центральный ria-m.tv

В Кирилловке пляжи на Федотовой косе пользуются большим спросом, чем центральный ria-m.tv

В Кирилловке пляжи на Федотовой косе пользуются большим спросом, чем центральный ria-m.tv

В Кирилловке пляжи на Федотовой косе пользуются большим спросом, чем центральный ria-m.tv

В Кирилловке пляжи на Федотовой косе пользуются большим спросом, чем центральный ria-m.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начинает восстанавливать авиасообщение, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Но не все украинцы захотят ехать в другие страны – многие решит отдохнуть на Родине. О том, где можно провести отпуск в Украине и какие места обязательно стоит посетить – читайте в нашем материале.

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