Погода в Украине в пятницу, 2 октября, будет преимущественно дождливой, температура воздуха днем достигнет максимум 22 градусов тепла.

Ветер 7-12 м/с, на востоке, где бушуют лесные пожары, местами порывы 15-20 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В целом по стране небольшие дожди, местами с грозами, в западных областях – умеренные осадки, в Карпатах – значительные дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла, днем – +14+19, на юге – до 22 градусов. В Карпатах ночью и днем 5-10 градусов тепла.

В Киеве в пятницу дожди, ночью – от 10 до 12 градусов, днем – +15+17.

Прогноз погоды на 2 октября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и пасмурные – с дождями и холодными ветрами.

Напомним, что в Луганской области в нескольких районах загорелись леса, зафиксировано 146 пожаров, из них 116 ликвидировано.