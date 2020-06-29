В Украине в пяти областях не зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

Тимур Григоренко Общество 12:49, 29.06.2020 Обновлено: 13:22, 29.06.2020

За минувшие сутки, 28 июня, в Украине в пяти областях не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом (COVID-19).

По данным Центра общественного здоровья, это Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Херсонская и Черкасская области.

Отмечается, что состоянием на утро 29 июня четыре региона не предоставили данные о выздоровлении или летальных случаях. Только на Кировоградщине за сутки умерли четыре пациента.

Добавим, что больше всего новых случаев заражения обнаружили на Львовщине, Волыни и Ровенщине.

Коронавирус в Украине
Центр общественного здоровья

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.

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