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1 июня • обновлено в 13:44
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В Украине в первый день лета выпал снег: впечатляющие фото

3.1т
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В понедельник, 1 июня, в украинских Карпатах выпал снег.

Об этом в Facebook сообщил горный поисково-спасательный пост, что расположен на горе Поп Иван Черногорский.

Отмечается, что утром в первый день лета температура воздуха на горе была ноль градусов. Видимость была ограничена до 50 метров, скорость ветра достигала 6 м/с.

На опубликованных фото видно, что популярную среди туристов бывшую обсерваторию "Белый слон" плохо видно из-за интенсивного снегопада.

"Поп Иван. В первый день календарного лета думал, будет хотя бы градус тепла. Но температура ноль и падает снег", – написал на своей странице в Facebook горный спасатель Василий Фицак.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook Василий Фицак

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook Василий Фицак

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook Василий Фицак

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах в воскресенье, 31 мая, выпал снег.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
снегопад
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