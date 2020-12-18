В Украине в октябре зафиксировали рекордный прирост смертей, – Компаниец

В октябре текущего года в Украине зафиксировали рекордный прирост смертей.

Об этом на своей странице в Facebook написал экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец. По его словам, за указанный месяц количество смертей (59,1 тыс.) почти равно показателю 2013 года (60,6 тыс.) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На тот период также учитывались смерти украинцев во временно оккупированных Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, подчеркнул он.

"По предварительным данным, в ноябре ситуация по приросту смертей будет еще хуже. Количество зарегистрированных смертей в 2020 году (485,7 тыс.) уже почти догнало показатель 2019 года (486,8 тыс.) Несмотря на локдаун", – сказал Компаниец.

Ранее заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун сказал, что Украина находится в глубоком демографическом кризисе – население страны сократилось до менее чем 42 млн человек.

Среди причин этого специалист назвал высокую смертность, низкую рождаемость и эмиграцию.

По словам Гладуна, в Украине все составляющие демографического процесса находятся "в кризисном состоянии", смертность "выше, чем в европейских странах", а миграционные процессы сейчас "нельзя даже оценить".

Статистика смертности в Украине Facebook Volodymyr Kompaniiets

Статистика смертности в Украине Facebook Volodymyr Kompaniiets

Экономист прокомментировал смертность в Украине Facebook Volodymyr Kompaniiets

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Алла Волоха объяснила, почему в нашей стране статистика показывает снижение количества заболеваний коронавирусом, а смертность от болезни возрастает. По ее мнению, это происходит из-за отсроченного во времени эффекта.

"Поскольку заболевание протекает достаточно долго, это, наверное, отголоски предыдущего подъема заболеваемости", – пояснила она.