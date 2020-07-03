В Украине в июле могут усилить карантин, – Милованов

В Украине в июле могут усилить карантин в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Как заявил в интервью "Сегодня" бывший министр экономики Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, есть три сценария заболеваемости COVID-19 – черный, желтый и зеленый, и Украина идет по желтому.

"Средний сценарий – желтый – это когда количество новых зараженных от одного заболевшего падает на 20%", – отметил он.

Однако, по словам Милованова, есть вероятность введения повторного жесткого карантина, и это может произойти в июле, в ближайшее время.

"Может такое быть, что карантин усилят. Когда динамика заболеваемости усиливается и мы видим вспышку, тогда нужно вводить ограничения… Мы поймем, что если в регионах, городах или в селах количество больных на 100 тысяч больше критического показателя, то там будут более жесткие меры", – сказал экс-министр.

Он добавил, что сейчас этот порог составляет 8 больных на 100 тысяч.

"Дальше надо смотреть на динамику… Возможно, в каком-то городе не 8 на 100 тыс. населения, а три, но мы видим, что динамика каждый день растет в два раза. Тогда там уже надо вводить меры. Где-то может быть 9 на 100 тысяч, но динамика заболеваний уменьшается", – объяснил Милованов.

По его мнению, правильно вводить карантин не на уровне регионов, а даже по городам и селам.

"Уже были случаи, когда в селе много было заболевших и его закрывали, и внутри села люди тоже были на самоизоляции. Допустим, 10% заболевших жителей села находятся на самоизоляции – кто-то выздоравливает, кому-то нужна госпитализация – через две-четыре недели ситуация нормализуется, новых случаев нет – тогда можно село открывать. Меры должны быть очень целевыми, таргетированными по конкретной ситуации, в конкретном населенном пункте. То есть надо смотреть по группам людей, которые живут вместе и могут легко передать друг другу вирус", – подчеркнул экс-глава Минэкономики.

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