В Украине в два раза выросло количество госпитализаций с COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины заявили о резком росте количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что, по состоянию на 18 июня, было зафиксировано 190 таких случаев. В предыдущие дни этот показатель не превышал 100 человек.

"Мы мониторим загруженность коек, наша динамика – от 2,5 тысяч до 3,5 тысяч – это от 10% до 15-17%. В больницах первой волны около 25 тысяч коек готовы к приему больных. Но в последние дни значительно растет количество госпитализированных – раньше у нас было до 100 госпитализаций в сутки, сегодня зафиксировали 190. Ежедневно на аппаратах ИВЛ пребывает около 90 больных. В наших больницах первой волны стоят около 2 тысяч аппаратов ИВЛ", – рассказал главный санврач.

Он добавил, что в мае количество госпитализаций сокращалось и ожидался спад агрессивности вируса. Однако динамика начала показывать рост после четвертого этапа ослабления карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждены 34 063 случая COVID-19. Из них 829 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.