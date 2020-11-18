В Украине в четверг ударит мороз до -14. Карта

В Украине в четверг, 19 ноября, похолодает на территории всей страны, местами мороз достигнет 14 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в целом по Украине ожидается солнечная погода без осадков (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Утром и вечером местами возможна гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 тепла до 4 мороза, на востоке -10 -14.

Днем по стране от 2 до 5 тепла, в восточных областях 1-4 мороза, на западе будет теплее всего – 6-9 градусов.

В Киеве в четверг 1-3 мороза ночью и от 2 до 4 тепла днем.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 19 ноября. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о магнитных бурях 19 ноября.