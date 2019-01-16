В Украине ужесточат правила для автомобилистов: назван важный нюанс

Украинских водителей обяжут передавать документы в руки патрульной полиции, а не предъявлять, как сейчас. Также водители, по требованию полиции, будут обязаны заглушить двигатель, вытащить ключи из зажигания и покинуть транспортное средство.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем. По его словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

"Я сторонник того, чтобы мы такое разрешили. У нас очень много случаев, когда или предъявляют нечетко, или не видно", – заявил нардеп.

"Психология человека, которого остановили – если ты действительно хочешь показать документы и у тебя все нормально, ты показал и передал. У нас нет случаев, когда полицейский украл документы, или порезал, или сбежал", – подчеркнул он.

Депутат посоветовал водителям, которые сомневаются в честности патрульных, записывать или запоминать номер жетона, фамилию и имя.

"Сейчас все патрульные полицейские имеют обязанность фиксировать все на собственную камеру. Если он подошел, вы имеете право попросить у него представиться, номер жетона, и показать документы так, чтобы вы их зафиксировали", – объяснил он.

"Если вы записали или запомнили, вы точно знаете, даже если он порвет или выкинет документы, вы можете обратиться с жалобой, что он вас остановил. Они должны показать камеры. Если он не записывал, это нарушение и вы знаете, кому предъявить претензии. Если у вас нет никаких проблем передать документы, это не проблема", – заявил Найем.

versiya.info

Как сообщал ObozTV, ранее автоюрист Богдан Глядик предложил для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Украине использовать принудительные общественные работы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!