МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

В Украине ужесточат правила для автомобилистов: назван важный нюанс

6.5тЧитать материал на украинском

Украинских водителей обяжут передавать документы в руки патрульной полиции, а не предъявлять, как сейчас. Также водители, по требованию полиции, будут обязаны заглушить двигатель, вытащить ключи из зажигания и покинуть транспортное средство.

Об этом рассказал в эфире ObozTV народный депутат Украины от БПП Мустафа Найем. По его словам, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект об усилении ответственности за нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

"Я сторонник того, чтобы мы такое разрешили. У нас очень много случаев, когда или предъявляют нечетко, или не видно", – заявил нардеп.

"Психология человека, которого остановили – если ты действительно хочешь показать документы и у тебя все нормально, ты показал и передал. У нас нет случаев, когда полицейский украл документы, или порезал, или сбежал", – подчеркнул он.

Новости
Украинцам могут разрешить ездить без прав: появились детали

Депутат посоветовал водителям, которые сомневаются в честности патрульных, записывать или запоминать номер жетона, фамилию и имя.

"Сейчас все патрульные полицейские имеют обязанность фиксировать все на собственную камеру. Если он подошел, вы имеете право попросить у него представиться, номер жетона, и показать документы так, чтобы вы их зафиксировали", – объяснил он.

"Если вы записали или запомнили, вы точно знаете, даже если он порвет или выкинет документы, вы можете обратиться с жалобой, что он вас остановил. Они должны показать камеры. Если он не записывал, это нарушение и вы знаете, кому предъявить претензии. Если у вас нет никаких проблем передать документы, это не проблема", – заявил Найем.

В Украине ужесточат правила для автомобилистов: назван важный нюанс

versiya.info

Новости
Не только штрафы: украинским водителям придумали наказание за ''лысые'' шины

Как сообщал ObozTV, ранее автоюрист Богдан Глядик предложил для борьбы с нарушителями правил дорожного движения в Украине использовать принудительные общественные работы.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвтоновости УкраиныПДД
Персона
Мустафа Найем
Место
Украина
Теги
автоАвтомобильполицияНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
19
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Филянов Андрей
Филянов Андрей
Чем больше эта зрада напринимает всякой ху...ни, тем меньше за неё проголосуют в надежде, что придут более адекватные. Я понимаю, что нет уже адекватных, но все таки этих пи..ров уже не будет. (я надеюсь)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Елагин Всеволод
Елагин Всеволод
При любой становке управляемых средств , добавте, полицейский в обезатительном порядке должен составить протокол в двух экз. Один экз.водителю. Посмотрите вас останавливать вообще никто не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Чурка- ПНХ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги