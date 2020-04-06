В Украине уже 1319 случаев коронавируса: статистика по регионам на 6 апреля

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом.
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Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.
Таким образом за сутки выявлено 68 новых больных. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья МЗ поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения.
В Украине уже 1319 случаев коронавируса
Ситуация по регионам Украины такая:
Винницкая область – 75 случаев;
Волынская область – 24 случая;
Днепропетровская область – 14 случаев;
Донецкая область – 9 случаев;
Житомирская область – 11 случаев;
Закарпатская область – 35 случаев;
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 116 случаев;
Кировоградская область – 41 случай;
г. Киев – 234 случая;
Киевская область – 91 случай;
Львовская область – 27 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 27 случаев;
Полтавская область – 11 случаев;
Ривненская область – 39 случаев;
Сумская область – 51 случай;
Тернопольская область – 160 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 10 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черновицкая область – 220 случаев;
Черкасская область – 62 случая;
Черниговская область – 7 случаев.
Данные СНБО за 5 апреля
Данные СНБО за 5 апреля
Как сообщал OBOZREVATEL, единственной областью без коронавируса в Украине по-прежнему остается Николаевская. Этот феномен не смог объяснить даже главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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