В Украине уже 1319 случаев коронавируса: статистика по регионам на 6 апреля

По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

Таким образом за сутки выявлено 68 новых больных. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья МЗ поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения.

В Украине уже 1319 случаев коронавируса

Ситуация по регионам Украины такая:

Винницкая область – 75 случаев;

Волынская область – 24 случая;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Донецкая область – 9 случаев;

Житомирская область – 11 случаев;

Закарпатская область – 35 случаев;

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 41 случай;

г. Киев – 234 случая;

Киевская область – 91 случай;

Львовская область – 27 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 27 случаев;

Полтавская область – 11 случаев;

Ривненская область – 39 случаев;

Сумская область – 51 случай;

Тернопольская область – 160 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 10 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черновицкая область – 220 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные СНБО за 5 апреля

Данные СНБО за 5 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, единственной областью без коронавируса в Украине по-прежнему остается Николаевская. Этот феномен не смог объяснить даже главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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