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6 апреля • обновлено в 09:57
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В Украине уже 1319 случаев коронавируса: статистика по регионам на 6 апреля

8.3т
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По состоянию на понедельник, 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

Таким образом за сутки выявлено 68 новых больных. По состоянию на утро 6 апреля 2020 года в Центр общественного здоровья МЗ поступило 373 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения.

В Украине уже 1319 случаев коронавируса

В Украине уже 1319 случаев коронавируса

Ситуация по регионам Украины такая:

  • Винницкая область – 75 случаев;

  • Волынская область – 24 случая;

  • Днепропетровская область – 14 случаев;

  • Донецкая область – 9 случаев;

  • Житомирская область – 11 случаев;

  • Закарпатская область – 35 случаев;

  • Запорожская область – 41 случай;

  • Ивано-Франковская область – 116 случаев;

  • Кировоградская область – 41 случай;

  • г. Киев – 234 случая;

  • Киевская область – 91 случай;

  • Львовская область – 27 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 27 случаев;

  • Полтавская область – 11 случаев;

  • Ривненская область – 39 случаев;

  • Сумская область – 51 случай;

  • Тернопольская область – 160 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 10 случаев;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черновицкая область – 220 случаев;

  • Черкасская область – 62 случая;

  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные СНБО за 5 апреля

Данные СНБО за 5 апреля

Данные СНБО за 5 апреля

Данные СНБО за 5 апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, единственной областью без коронавируса в Украине по-прежнему остается Николаевская. Этот феномен не смог объяснить даже главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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